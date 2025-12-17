Главная » Новости



11:00, 17 декабря 2025 года В возрасте 56 лет ушел из жизни орловский журналист Игорь Карабанов Он работал на местном телевидении, а также в областных изданиях "Орловский комсомолец" и "Орловская губерния".



Фото: департамент информационно-аналитической работы Орловской области

В возрасте 56 лет скончался орловский журналист Игорь Карабанов. Об этом сообщили в департаменте информационно-аналитической работы Орловской области.



Игорь Карабанов был членом Союза журналистов России и многократным победителем профессиональных конкурсов. В разные годы он работал на местном телевидении и в областных изданиях "Орловский комсомолец" и "Орловская губерния". Последние десять лет он трудился в газете "Трудовая слава" Новодеревеньковского района.



Игорь Карабанов запомнился не только как талантливый журналист, но и как краевед, историк и музыкант. Дата и место прощания пока уточняются.





Вести-Орёл





