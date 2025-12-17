Главная » Новости



17:50, 17 декабря 2025 года На стройке школы в Жилина под Орлом приступили к бетонированию стен цокольного этажа Работы планируют завершить до конца года.



Фото: правительство Орловской области

В деревне Жилина Болховского района продолжается строительство новой школы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, строители завершили работы по бетонированию основания и стаканов под дымовые трубы модульной котельной. Также они выполнили гидроизоляцию фундамента цокольного этажа с утеплением.



На пятой и шестой захватках уже забетонировали перекрытие цокольного этажа. Сейчас специалисты заливают бетоном две лифтовые шахты, предусмотренные проектом.



До конца года строители планируют завершить бетонирование стен и половину перекрытия цокольного этажа. После этого они приступят к возведению колонн и перекрытий первого этажа школы.





Сергей Мерцалов





