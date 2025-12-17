Главная » Новости



12:50, 17 декабря 2025 года Орловские старшеклассники узнали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы По ряду предметов требования стали выше.



Фото: архив

Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2026/27 учебный год. Об этом сообщает "Российская газета".



Согласно документу, изменения коснулись шести предметов. По информатике проходной балл увеличен с 44 до 46. По физике планка поднята с 39 до 41. История прибавила четыре балла - с 36 до 40. Столько же баллов теперь требуется для сдачи иностранного языка, ранее минимальный порог был 30. По химии и биологии минимальный балл повышен с 39 до 40.



При этом по ряду ключевых дисциплин требования остались прежними. Для поступления необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку, профильной математике, литературе и географии. По обществознанию минимум также сохранен на уровне 45 баллов.





Сергей Мерцалов





