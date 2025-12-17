|
11:36, 17 декабря 2025 года
Под Орлом молодой водитель на "Рено" съехал с дороги и перевернулсяДвое пассажиров получили травмы.
Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области
На трассе "Болхов-Орел-Витебск" днем 15 декабря произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
22-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал из Болхова в сторону Знаменского. В районе 12-го километра он не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В машине находились два пассажира. Одного из них доставили в Болховскую ЦРБ. Второго пострадавшего отправили в Орловскую областную клиническую больницу.
Сергей Мерцалов
