11:36, 17 декабря 2025 года Под Орлом молодой водитель на "Рено" съехал с дороги и перевернулся Двое пассажиров получили травмы.



Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

На трассе "Болхов-Орел-Витебск" днем 15 декабря произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.



22-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал из Болхова в сторону Знаменского. В районе 12-го километра он не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.



В машине находились два пассажира. Одного из них доставили в Болховскую ЦРБ. Второго пострадавшего отправили в Орловскую областную клиническую больницу.





Сергей Мерцалов





