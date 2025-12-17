Главная » Новости



18:30, 17 декабря 2025 года В Орле на пяти улицах и в трех переулках обновили кабельные сети Их общая длина превысила пять километров.



Фото: архив

В Орле реконструировали 19 кабельных линий в рамках инвестпрограммы 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Электромонтеры заменили участки подземной сети протяженностью 5,2 километра на улицах Тургенева, Октябрьской, Насосной, 7 Ноября, Максима Горького, а также в переулках Матроса Силякова, Почтовом и Новосильском.



В ходе реконструкции используют современный кабель из сшитого полиэтилена. Он надежно обеспечивает стабильное напряжение даже при пиковых нагрузках, снижает вероятность аварийных отключений из-за перегрева или повреждения изоляции и улучшает качество электроснабжения.





Сергей Мерцалов





