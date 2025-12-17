В Орле осудили женщину за мошенничество на четыре миллиона рублей
59-летняя орловчанка предлагала квартиры по заниженной цене.
Фото: архив
Северный районный суд Орла осудил женщину за мошенничество на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Орловчанка обещала своим клиентам помощь в приобретении квартир по ценам ниже рыночных, но на самом деле такой возможности не имела. Горожане передавали ей деньги, надеясь на выгодную сделку, но в итоге оставались ни с чем.
В период с мая 2023 года по май 2024 года жертвами ее действий стали пять человек. Общий ущерб составил более 4 миллионов рублей.
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура также добилась компенсации в размере 450 тысяч рублей для одной из потерпевших.