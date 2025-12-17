Главная » Новости



9:27, 17 декабря 2025 года В Орле осудили женщину за мошенничество на четыре миллиона рублей 59-летняя орловчанка предлагала квартиры по заниженной цене.



Фото: архив

Северный районный суд Орла осудил женщину за мошенничество на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.



Орловчанка обещала своим клиентам помощь в приобретении квартир по ценам ниже рыночных, но на самом деле такой возможности не имела. Горожане передавали ей деньги, надеясь на выгодную сделку, но в итоге оставались ни с чем.



В период с мая 2023 года по май 2024 года жертвами ее действий стали пять человек. Общий ущерб составил более 4 миллионов рублей.



Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура также добилась компенсации в размере 450 тысяч рублей для одной из потерпевших.





Сергей Мерцалов





