7:26, 17 декабря 2025 года Жены орловских участников спецоперации прошли обучение в проекте "СВОя СИЛА" Знания помогут бороться с тревогами и эмоциональным выгоранием.



Фото: фонд "Защитники Отечества"

Члены семей участников СВО из Орловской области прошли профессиональную переподготовку. Жены, матери и сестры бойцов получили дипломы Московского института психоанализа и Томского госуниверситета. Обучение проходило в рамках проекта "СВОя СИЛА". Он направлен на поддержку семей участников специальной военной операции, сообщает региональный филиал фонда "Защитники Отечества".

— В рамках образовательной программы они получают навыки саморегуляции, а также знания для помощи другим семьям, — пояснили в фонде. Вскоре стартует новый поток обучения, в котором орловчанки также примут участие.





Юлия Сабельникова





