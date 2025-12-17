Жены орловских участников спецоперации прошли обучение в проекте "СВОя СИЛА"
Знания помогут бороться с тревогами и эмоциональным выгоранием.
Фото: фонд "Защитники Отечества"
Члены семей участников СВО из Орловской области прошли профессиональную переподготовку. Жены, матери и сестры бойцов получили дипломы Московского института психоанализа и Томского госуниверситета. Обучение проходило в рамках проекта "СВОя СИЛА". Он направлен на поддержку семей участников специальной военной операции, сообщает региональный филиал фонда "Защитники Отечества".
— В рамках образовательной программы они получают навыки саморегуляции, а также знания для помощи другим семьям, — пояснили в фонде.
Вскоре стартует новый поток обучения, в котором орловчанки также примут участие.