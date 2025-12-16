Главная » Новости



16:27, 16 декабря 2025 года Сергей Ступин вдохнул новую жизнь в Спасское-Лутовиново Директор музея-заповедника скончался 16 декабря после долгой болезни, оставив в наследие возрожденную усадьбу Тургенева.







Ночью 16 декабря на 61-м году жизни скончался директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" и экс-мэр Орла Сергей Ступин. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с Сергеем Афанасьевичем состоится 18 декабря в 10.30 в театре имени Тургенева.



На любом посту, который Сергей Ступин бы ни занимал в своей жизни, он оставил наследие – от врача и специалиста по рекламе, от мэра и до заместителя председателя по социальной политике.



В 2019-м году возглавил музей-заповедник Спасское-Лутовиново, и в усадьбе Тургенева закипела жизнь: это и шахматный турнир, и фестиваль "Записки охотника", и театральный фестиваль "Время Т". Каким Сергей Ступин принял Спасское и каким оставил? Смотрите в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





