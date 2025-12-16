Главная » Новости



20:02, 16 декабря 2025 года 31-летняя орловчанка не успела забрать закладки и попала под уголовное дело Наркотики изъяли полицейские.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жительница Советского района Орла будет отвечать за наркопреступление. 31-летняя женщина купила через интернет-магазин запрещенку и планировала забрать ее в тайниках для собственного употребления. Однако полицейские узнали о планируемом деянии и не дали завершить преступный умысел до конца.



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД изъяли вещество и отправили на экспертизу. Исследование показало, что это "синтетика" весом почти два грамма. — Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области.





Юлия Сабельникова






