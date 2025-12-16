Главная » Новости



16:50, 16 декабря 2025 года В Орловской области растет заболеваемость ОРВИ За неделю зарегистрировано более семи тысяч случаев заболеваний.



Фото: архив "Вести-Орел"

За прошедшую неделю декабря на территории Орловской области зафиксировано 7,3 тысячи случаев заболеваний ОРВИ. Это почти на 16,8% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших доля детей до 14 лет составляет 54,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.



Специалисты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, прежде всего в местах с повышенным риском заражения, в том числе в общественном транспорте.



В этом году прививки сделали более 347 тысяч жителей региона.





Анастасия Мельникова





