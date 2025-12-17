Главная » Новости



10:30, 17 декабря 2025 года В Урицком районе задержали женщину за кражу денег у пенсионера До этого они вместе выпивали.



В Урицком районе поймали 44-летнюю женщину, которая украла деньги у пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска по горячим следам. Они поговорили с мужчиной и выяснили, что из его дома пропали 12 тысяч рублей. Деньги он хранил в тетради на столе, но не знал, кто их взял.



В ходе расследования выяснилось, что пенсионер встретил двух знакомых и пригласил их выпить. Они устроились на улице возле его дома. В какой-то момент одна из женщин с разрешения хозяина зашла в помещение за водой. Там она украла 12 тысяч рублей и потратила их на свои нужды.



Злоумышленницу допросили. На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.





