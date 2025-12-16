вторник 16.12.2025 20:13:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:30, 16 декабря 2025 года

В Орле появится новый фонтан

Его запланировали возвести в рамках благоустройства сквера Маяковского.


16 декабря на заседании комитета городского совета по строительству и перспективному развитию депутаты рассмотрели проект благоустройства сквера имени Маяковского в Орле и одобрили соответствующее изменение архитектурного облика территории в заповедной зоне. Территория стала победителем общественного голосования в 2025-м году, в 2026-м ее ждет преображение.

Согласно проекту, в сквере появится зона отдыха и событийная площадка с фотозоной, а также проведено озеленение, но главной новинкой станет фонтан, утраченный в 90-е годы прошлого века. Помимо этого, председатель горсовета Владимир Негин попросил мэрию рассмотреть возможность установки бюста или барельефа Маяковского.

Сквер Маяковского появился в Орле в 1949-м году на месте дома Красной Армии, взорванного в Великую Отечественную войну. Официальное открытие состоялось в 1957-м году.


Артем Ежаков
