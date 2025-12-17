Главная » Новости



8:00, 17 декабря 2025 года В Орле прошел фестиваль постной кухни Его провели в приходе Успенского (Михаило-Архангельского) собора.



Фото: Орловская митрополия

14 декабря в приходе Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла состоялся фестиваль постной кухни. Мероприятие проходит уже несколько лет подряд и собирает мастеров кулинарии и зрителей-дегустаторов.

— Рождественский пост не такой строгий, как Великий. В субботу и воскресенье разрешено употреблять рыбу, что значительно расширяет возможности кулинарного творчества. А при фантазии постный стол можно сделать не только полезным, но и разнообразным, — сообщили в Свято-Успенском соборе города Орла. На фестивале представили постные блюда в четырех категориях: суп, салат, второе блюдо, выпечка и десерт. Также необходимо было уделить внимание оформлению и сервировке стола.



В перерывах между дегустацией флорист собора провела мастер-класс по складыванию салфетки для оформления новогоднего стола.





