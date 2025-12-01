Главная » Новости



20:55, 16 декабря 2025 года Андрей Клычков прогулялся по обновленному "Рабочему меридиану" в Ливнах Благоустроили полтора гектара территории.







16 декабря в ходе рабочей поездки в Ливны губернатор Орловской области Андрей Клычков проверил благоустройство общественной территории "Рабочий меридиан". Там обустроили участок на полтора гектара.



Рабочие уложили новые тротуары, установили 64 светильника и 20 видеокамер, провели озеленение. Также появилась бронзовая скульптура рабочего и фигуры символа города – Плешковской игрушки.



Благоустройство стало возможно благодаря победе города в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и полученному за это гранту на 92,1 миллиона рублей.



Капитальный ремонт в этом году пришел и в молодежный центр. Теперь здесь есть все для творчества, учебы и активного отдыха. Центр создан в рамках программы "Регион для молодых". В 2024-м году Ливны победили в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи по реализации программ комплексного развития в субъектах РФ, получив субсидию в 10,6 миллиона рублей.



Также глава региона посетил центр творческого развития имени Поликарпова. 960 детей обучаются там по программам технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей. В этом году в рамках проекта "Народный бюджет" здание отремонтировали за 3,1 миллиона рублей.





Антон Сорокин





