Главная » Новости



19:01, 16 декабря 2025 года В Ливнах появился современный молодежный центр Его торжественно открыли 16 декабря во время визита губернатора Андрея Клычкова.



Фото: портал правительства Орловской области

16 декабря в Ливнах торжественно открыли новый молодежный центр. В церемонии принял участие губернатор Андрей Клычков, посетивший район с рабочим визитом.



Открывая центр, глава региона отметил, что там сделано все для организации комфортного и современного пространства.



Центр создан в рамках программы "Регион для молодых". В 2024-м году Ливны победили в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи по реализации программ комплексного развития в субъектах РФ, получив субсидию в 10,6 миллиона рублей, сообщает региональный информационный портал. 4,3 миллиона ушли на ремонт, 5,8 миллиона – на оборудование: мебель, технику и прочее.





Артем Ежаков





