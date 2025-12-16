вторник 16.12.2025 20:13:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
19:01, 16 декабря 2025 года

В Ливнах появился современный молодежный центр

Его торжественно открыли 16 декабря во время визита губернатора Андрея Клычкова.

Фото: портал правительства Орловской области

16 декабря в Ливнах торжественно открыли новый молодежный центр. В церемонии принял участие губернатор Андрей Клычков, посетивший район с рабочим визитом.

Открывая центр, глава региона отметил, что там сделано все для организации комфортного и современного пространства.

Центр создан в рамках программы "Регион для молодых". В 2024-м году Ливны победили в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи по реализации программ комплексного развития в субъектах РФ, получив субсидию в 10,6 миллиона рублей, сообщает региональный информационный портал. 4,3 миллиона ушли на ремонт, 5,8 миллиона – на оборудование: мебель, технику и прочее.


Артем Ежаков
