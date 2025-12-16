Главная » Новости



18:29, 16 декабря 2025 года В Орле может появиться многомиллионный скейт-парк Его проект представили депутатам профильного комитета городского совета.



Фото: архив "Вести-Орел"

На заседании комитета городского совета по строительству и перспективному развитию депутаты рассмотрели проект скейт-парка в орловском парке Победы.



Проект разработала компания из Санкт-Петербурга. Он включает в себя памп-трек площадью 950 квадратных метров и бетонный стрит-скейт-парк площадью 1280 квадратных метров. Эта инфраструктура позволит принимать федеральные соревнования, сообщили в пресс-службе городского совета.



Также предусмотрено создание мест отдыха с трибунами, скамейками, освещением, велодорожками, местами для фуд-траков и временных туалетов, а также благоустройство променада на берегу Орлика с террасой.



Профинансирует работы стоимостью 94 миллиона рублей правительство Москвы. Сначала будет сделан памп-трек, затем скейт-парк, а напоследок благоустроят выход к реке.





Артем Ежаков





