17:50, 16 декабря 2025 года Амчанина обвиняют в убийстве супруги из ревности Мужчина сам рассказал следователям о трагедии.



СУ СК России по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Мценска. Его обвиняют в убийстве жены.



Как следует из материалов дела, трагедия случилась в квартире супругов. Ночью пара поссорилась, и на почве ревности мужчина задушил женщину. Об убийстве он сообщил правоохранителям по телефону.



На допросе обвиняемый признал вину. На время расследования его взяли под стражу.





