Прощание с Сергеем Ступиным состоится 18 декабря

14:00, 16 декабря 2025 года
Прощание с Сергеем Ступиным состоится 18 декабряЦеремония начнется в 10:30 в театре имени Тургенева в Орле.
Фото: правительство Орловской области
18 декабря состоится прощание с Сергеем Ступиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Прощание пройдет в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева. Вход со стороны малой сцены. Время прощания: с 10:30 до 12:00.
Отпевание состоится в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери (Наугорское шоссе, 66). Время отпевания: с 12:15 до 13:00.
Сергея Ступина похоронят на новом Наугорском кладбище.
