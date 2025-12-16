Главная » Новости



14:00, 16 декабря 2025 года Прощание с Сергеем Ступиным состоится 18 декабря Церемония начнется в 10:30 в театре имени Тургенева в Орле.



Фото: правительство Орловской области

18 декабря состоится прощание с Сергеем Ступиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Прощание пройдет в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева. Вход со стороны малой сцены. Время прощания: с 10:30 до 12:00.



Отпевание состоится в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери (Наугорское шоссе, 66). Время отпевания: с 12:15 до 13:00.



Сергея Ступина похоронят на новом Наугорском кладбище.







