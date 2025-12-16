Орловские хоккеисты проведут последние домашние матчи в 2025-м году
Игры пройдут 17 и 18 декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская команда ХК "Орел" завершит 2025-й год домашними матчами с лидером Чемпионата командой из Ульяновска "Спарта". Игры пройдут 17 декабря в 15:45 и 18 декабря в 09:45 на ледовой арене по адресу: Зеленина, 4.
После восьми проведенных игр ХК "ОрелГУ" занимает девятое место в турнирной таблице. Прошедший тур в Казани не принес побед орловским хоккеистам. Они дважды уступили "Крылатым барсам" со счетом 3:6.