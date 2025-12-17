Главная » Новости



10:00, 17 декабря 2025 года Волейболистки "Орла" зовут болельщиков на домашние матчи К нам приедет команда "Красные крылья" из Таганрога.



Фото: архив

Волейболистки клуба "Орел" приглашают болельщиков на домашний тур в Высшей лиге "Б". В гости приедут "Красные крылья" из Таганрога.



Матчи пройдут 20 и 21 декабря в спортивном комплексе "Победа". Начало игр в 17:00 и 11:00 соответственно.



Напомним, что текущий сезон для волейболисток "Орла" – первый в профессиональной лиге. Наши девушки прочно закрепились в середине турнирной таблицы.





Анастасия Дорохова





