10:00, 17 декабря 2025 года
Волейболистки "Орла" зовут болельщиков на домашние матчиК нам приедет команда "Красные крылья" из Таганрога.
Волейболистки клуба "Орел" приглашают болельщиков на домашний тур в Высшей лиге "Б". В гости приедут "Красные крылья" из Таганрога.
Матчи пройдут 20 и 21 декабря в спортивном комплексе "Победа". Начало игр в 17:00 и 11:00 соответственно.
Напомним, что текущий сезон для волейболисток "Орла" – первый в профессиональной лиге. Наши девушки прочно закрепились в середине турнирной таблицы.
Анастасия Дорохова
