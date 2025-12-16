Главная » Новости



14:30, 16 декабря 2025 года Жители Орла подписали петицию об отмене дорожного знака на Октябрьской Он не только создает неудобства, но и усугубляет ситуацию на дороге.





Дорога до дома, которая раньше занимала всего пять минут, теперь растянулась на 40 минут из-за нового дорожного знака на Октябрьской в Орле. Он запрещает поворот налево. Проблема беспокоит жителей Андаринова, Максима Горького и Октябрьской улиц. Ранее такой же знак установили на Приборостроительной. Теперь местные жители вынуждены делать большой крюк.



Пробки стали проблемой не только вечером, но и утром. В соцсетях люди жалуются, что из-за нового знака затруднен проезд к 19-й школе, детским садам и физкультурно-оздоровительному диспансеру. Петицию об отмене дорожного знака подписали уже более 900 орловцев.





Стэфания Басарева





