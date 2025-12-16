Главная » Новости



11:30, 16 декабря 2025 года Андрей Клычков выразил соболезнования семье Сергея Ступина Директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" ушел из жизни ночью 16 декабря.



Фото: музей-заповедник "Спасское-Лутовиново"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Орла, директора музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергея Ступина, который ушел из жизни после продолжительной болезни.

"Он оставил огромный след в Орловской области. Был большим государственным деятелем, мужем и отцом, по-настоящему любил родной край. Орловщина лишилась выдающегося, талантливого Человека с большой буквы. Его вклад в развитие области, как и тяжесть потери, неизмеримы. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Сергею Афанасьевичу", - отметил глава региона. Губернатор отметил, что под руководством Сергея Ступина музей-заповедник достиг международного уровня и получил славу и признание.



Сергей Ступин стал руководителем усадьбы Тургенева в октябре 2019 года. В период с 2012 по 2015 годы был мэром Орла. У него четверо детей.







