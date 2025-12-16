Главная » Новости



16:00, 16 декабря 2025 года В Орловской области усилят меры пожарной безопасности в новогодние праздники В 2025 году в регионе произошло более 2500 возгораний.



В Орловской области усилят меры по предотвращению гибели людей на пожарах в новогодние праздники. Об этом заявили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



На встрече обсудили ситуацию с пожарами в регионе в 2025 году. За этот период зарегистрировали 2594 случая возгорания. Благодаря профилактическим мероприятиям, это на 5,3% меньше, чем в предыдущем году. Кроме того, зафиксировано 1204 ландшафтных пожара, которые оперативно ликвидировали.



Также на заседании подняли вопрос о модернизации системы оповещения населения. В Мценском и Ливенском районах установили более 70 новых систем.





