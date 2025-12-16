Главная » Новости



11:00, 16 декабря 2025 года В Орловском музыкальном колледже начались "Рождественские вечера" Студенты и преподаватели подготовили серию концертов.







Мы все еще ждем снежной зимы, но рождественское настроение уже витает в воздухе. В Орловском музыкальном колледже традиционно студенты и преподаватели подготовили серию концертов.



Каждое отделение представило свою программу, приглашая в гости друзей, родителей и всех ценителей хорошей музыки. Эва Стасюлевич подробнее расскажет об одной из самых ярких традиций колледжа.





Эва Стасюлевич





