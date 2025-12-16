В Орле на 10 дней закрыли движение по улице Правый Берег реки Орлик

|
|вторник 16.12.2025 15:16:55
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:33, 16 декабря 2025 года
В Орле на 10 дней закрыли движение по улице Правый Берег реки ОрликЭто связано с ремонтом канализационного коллектора.
Фото: Анастасия Мельникова
В Орле с 16 по 26 декабря закроют движение транспорта по улице Правый Берег реки Орлик. Это связано с ремонтом канализационного коллектора, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничение затронет участок от дома №20 по Михаило-Архангельскому переулку до перекрестка с улицей Гагарина. Водителей призывают заранее продумывать маршруты.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.