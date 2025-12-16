вторник 16.12.2025 15:16:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
9:31, 16 декабря 2025 года

Ушел из жизни директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин

Ему было 60 лет.

Фото: музей-заповедник "Спасское-Лутовиново"

Ночью 16 декабря на 61-ом году жизни скончался директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Трагическую новость сообщили в администрации музея.

- Он до последнего верил, что победит. Строил грандиозные планы на предстоящий сезон, участвовал в делах музея, был на связи с сотрудниками и интересовался тем, что происходит в жизни каждого из нас. Мы тоже верили. Вопреки диагнозу. Смерть должна была спасовать перед таким напором жизнелюбия. Еще вчера это казалось возможным, - написали о своем директоре сотрудники музея. 

Сергей Ступин стал руководителем усадьбы Тургенева в октябре 2019 года. С 2012 по 2015 годы занимал должность мэра Орла.

О дате и времени прощания с Сергеем Ступиным сообщим дополнительно.


