Главная » Новости



13:07, 16 декабря 2025 года Орловские спасатели освободили застрявшего в подвале котенка Для этого они применили слесарный инструмент.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле спасли котенка, который застрял в окне подвала. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Вечером 15 декабря спасатели приехали на улицу Московскую. Они использовали слесарный инструмент, чтобы освободить лапу котенка.



"Малыш был так напуган и одновременно счастлив, что сразу убежал по своим делам", - рассказали в пресс-службе ведомства.





Сергей Мерцалов





