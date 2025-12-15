Главная » Новости



21:06, 15 декабря 2025 года В Орловской области школьников не будут отправлять на досрочные каникулы По карантинам в учебных учреждениях пошел спад.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области школьников не будут отправлять на досрочные зимние каникулы. Об этом заявил в рамках прямого эфира губернатор Андрей Клычков.



Глава региона подчеркнул, что пока такого решения принято не будет. По карантинам в учебных учреждениях пошел спад.

"Плановые каникулы у нас 31 декабря. Роспотребнадзор у нас занимает такую позицию", – резюмировал Андрей Клычков. Напомним, что на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о 6,3 тысячи заболевших ОРВИ, на долю детей в возрасте до 14 лет пришлось 55,9% пациентов.





Артем Ежаков






