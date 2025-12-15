Главная » Новости



20:40, 15 декабря 2025 года В Орловской области откажутся от салютов на Новый год Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области откажутся от салютов на Новый год. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков.



Также глава региона напомнил, что с 15 декабря действует запрет на продажу пиротехники. Он действует до конца январских праздников. Жителей региона просят воздержаться от запуска фейерверков чтобы не усложнять работу расчетам ПВО, защищающим небо региона.



Сотрудники Госпожнадзора и полиции уже проверили точки продаж на центральном рынке Орла. Продаж пиротехники не обнаружили.





Артем Ежаков





