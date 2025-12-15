Главная » Новости



19:27, 15 декабря 2025 года В Орле почтили память основоположника отечественной кардиологии Дмитрия Плетнева В Орловском госуниверситете прошла научная конференция, носящая имя выдающегося врача.







В Орле впервые прошли "Плетневские чтения", посвященные репрессированному врачу и основателю отечественной кардиологии Дмитрию Плетневу. Его без суда и следствия расстреляли 11 сентября 1941-го года в Медведевском лесу вместе с другими заключенными по списку НКВД.



Темой конференции стал вклад Плетнева в изучение сердечной недостаточности. Инициатором чтений в Орле выступил академик РАН Александр Чучалин, который долгое время занимался и добился полной реабилитации врача.



По инициативе ученого в 2026-м в скиту новомучеников появится часовня, где каждый желающий сможет помолиться за тех, кто пострадал в годы богоборчества.





Юлия Опанасюк





