19:27, 15 декабря 2025 года

В Орле почтили память основоположника отечественной кардиологии Дмитрия Плетнева

В Орловском госуниверситете прошла научная конференция, носящая имя выдающегося врача.



В Орле впервые прошли "Плетневские чтения", посвященные репрессированному врачу и основателю отечественной кардиологии Дмитрию Плетневу. Его без суда и следствия расстреляли 11 сентября 1941-го года в Медведевском лесу вместе с другими заключенными по списку НКВД.

Темой конференции стал вклад Плетнева в изучение сердечной недостаточности. Инициатором чтений в Орле выступил академик РАН Александр Чучалин, который долгое время занимался и добился полной реабилитации врача.

По инициативе ученого в 2026-м в скиту новомучеников появится часовня, где каждый желающий сможет помолиться за тех, кто пострадал в годы богоборчества.


Юлия Опанасюк
