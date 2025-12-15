понедельник 15.12.2025 21:54:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

19:16, 15 декабря 2025 года

На новогодней ярмарке исполнили желание Андрея Клычкова и начали продавать сувенирку с зубрами

В продаже есть магниты с изображением животного.

Фото: Юлия Сабельникова

В Орле на площади Ленина продолжает работу новогодняя ярмарка. В одном из домиков-шале корреспондент "Вести-Орел" заметил сувенирную продукцию с изображением зубров. В начале января 2025 года Андрей Клычков сетовал на их отсутствие.
— Я прошелся по новогодней ярмарке в городе Орле, ни одного зубра не встретил. Вчера оказался на вокзале: зеленые лягушки, целый ряд, орловских тарелок и один орел. Зеленую лягушку даже не смог понять, к какому району относится, — жаловался глава региона.
В этом году ситуацию исправили: в продаже у местных умельцев появились деревянные магниты на холодильник ручной работы с изображением лесных исполинов. Также несколько дней назад площадь Ленина украсили такие символы Орловщины, которые нельзя унести с собой в кармане, зато можно сделать рядом с ними памятные новогодние фотографии: возле главной елки теперь обитает семейство светящихся зубров.


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.