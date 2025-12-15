Главная » Новости



19:16, 15 декабря 2025 года На новогодней ярмарке исполнили желание Андрея Клычкова и начали продавать сувенирку с зубрами В продаже есть магниты с изображением животного.



Фото: Юлия Сабельникова

В Орле на площади Ленина продолжает работу новогодняя ярмарка. В одном из домиков-шале корреспондент "Вести-Орел" заметил сувенирную продукцию с изображением зубров. В начале января 2025 года Андрей Клычков сетовал на их отсутствие.

— Я прошелся по новогодней ярмарке в городе Орле, ни одного зубра не встретил. Вчера оказался на вокзале: зеленые лягушки, целый ряд, орловских тарелок и один орел. Зеленую лягушку даже не смог понять, к какому району относится, — жаловался глава региона. В этом году ситуацию исправили: в продаже у местных умельцев появились деревянные магниты на холодильник ручной работы с изображением лесных исполинов. Также несколько дней назад площадь Ленина украсили такие символы Орловщины, которые нельзя унести с собой в кармане, зато можно сделать рядом с ними памятные новогодние фотографии: возле главной елки теперь обитает семейство светящихся зубров.





Юлия Сабельникова





