Главная » Новости



20:50, 15 декабря 2025 года В орловских травмпунктах подскочил поток пациентов Снегопад вперемешку с дождем и морозом вызвал гололед.







После первого снегопада на Орловскую область обрушился проливной дождь, а после ударили морозы до -10 ночью. На тротуарах и дорогах образовался лед.



15 декабря с утра и до полудня количество обращений за медпомощью выросло в три раза по сравнению с обычным днем. Как отметил заведующий травмпунктом больницы имени Семашко Максим Сизов, в основном орловцы приходили с переломами верхних конечностей, повреждением связок голеностопа, ушибами коленей.



Также в выходные по городу прошелся сильный ветер. Коммунальщики убирали поваленные стволы деревьев и посыпали дороги реагентами. К обеду понедельника снег усилился, и в город вышли дополнительные силы – задействовали 24 КДМ и 150 уборщиков.



На этой неделе Орловщину ждут температурные качели – от одного градуса тепла до трех градусов мороза, поэтому сохранять бдительность нужно всем – пешеходам, водителям и коммунальщикам.





Антон Сорокин





