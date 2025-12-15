Главная » Новости



18:32, 15 декабря 2025 года Иностранец из Кромского района пытался дать взятку сотруднику ГАИ Мужчину заключили под стражу.



Фото: Юлия Сабельникова

Следователи орловского СК заняты расследованием уголовного дела о покушении на дачу взятки. Нарушить закон пытался 26-летний гражданин другого государства. В Кромском районе он предлагал деньги полицейскому взамен на то, чтобы тот не привлекал его к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

— От получения взятки сотрудник полиции отказался, сообщив о произошедшем руководству, — пояснили в следственном комитете. Иностранца задержали и заключили под стражу.





Юлия Сабельникова





