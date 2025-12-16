вторник 16.12.2025 09:27:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

7:33, 16 декабря 2025 года

На полях Орловщины работает несколько тысяч техники, оснащенной ГЛОНАСС

Она установлена в тракторах, комбайнах и автомобилях.

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области более 3,2 тысяч единиц сельхозтехники подключены к системе ГЛОНАСС. Она установлена в комбайнах, самоходных опрыскивателях, автомобилях и зерноуборочных комбайнах. Об этом рассказали на заседании регионального правительства.
— В Орловской области зарегистрировано более 800 пользователей Единой федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. Оцифровано свыше 40 тысяч полей общей площадью 1,8 миллионов гектар. Проведены обучающие семинары в рамках внедрения информационной системы племенных ресурсов, — уточнил Андрей Клычков.
Система помогает уменьшить затраты на горюче-смазочные материалы, средства защиты растений и удобрения при посеве и уборке урожая. Это снижает себестоимость производства.


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.