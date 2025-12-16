Главная » Новости



7:33, 16 декабря 2025 года На полях Орловщины работает несколько тысяч техники, оснащенной ГЛОНАСС Она установлена в тракторах, комбайнах и автомобилях.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области более 3,2 тысяч единиц сельхозтехники подключены к системе ГЛОНАСС. Она установлена в комбайнах, самоходных опрыскивателях, автомобилях и зерноуборочных комбайнах. Об этом рассказали на заседании регионального правительства.

— В Орловской области зарегистрировано более 800 пользователей Единой федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. Оцифровано свыше 40 тысяч полей общей площадью 1,8 миллионов гектар. Проведены обучающие семинары в рамках внедрения информационной системы племенных ресурсов, — уточнил Андрей Клычков. Система помогает уменьшить затраты на горюче-смазочные материалы, средства защиты растений и удобрения при посеве и уборке урожая. Это снижает себестоимость производства.





Юлия Сабельникова





