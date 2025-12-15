Главная » Новости



17:01, 15 декабря 2025 года В Орловском Полесье открывается экскурсионный сезон к зубрам Жители и гости региона могут увидеть краснокнижных исполинов в естественной среде обитания.





В Орловском Полесье открывается зимний экскурсионный сезон к зубрам. Жители и гости региона могут увидеть краснокнижных исполинов в естественной среде обитания.



Наведаться в заповедный уголок можно только по предварительной записи. Сейчас запись есть только на 20 декабря, но сезон будет продолжаться, пока снег не сойдет весной.



Подробности записи доступны в социальных сетях национального парка. Дети до семи лет на экскурсию не допускаются.





