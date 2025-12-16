Главная » Новости



12:30, 16 декабря 2025 года В орловском техникуме откроют специальность по интеграции решений искусственного интеллекта Обучение планируют начать уже в следующем году.







В 2026-м году на базе Орловского реставрационно-строительного техникума планируют открыть новую специальность – Интеграция решений с использованием искусственного интеллекта".



Руководство учебного заведения уже прощупывает почву для этого и ищет спонсоров. Одним из них готов выступить депутат областного совета Александр Макаров. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





