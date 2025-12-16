Главная » Новости



12:00, 16 декабря 2025 года В орловской больнице Семашко пациентке удалили сложную опухоль головного мозга Раньше с такими случаями больных передавали в федеральные центры.







В больнице имени Семашко нейрохирург Александр Таканаев выполнил ювелирную операцию на мозге пациентки. Локализация опухоли была очень сложной, а вмешательство – опасным. Удаленное образование отправили на гистологию, по ее итогам скорректируют лечение.



Раньше с такими случаями больных передавали в федеральные центры. Теперь для этого есть нужное нейронавигационное оборудование. Оно позволяет точно видеть глубины головного мозга во время операции.





Елена Литинская





