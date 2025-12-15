В четырех торговых точках Орла продавали сомнительную шаурму
На мясо для приготовления блюд не было необходимых ветеринарных документов.
Фото: архив
В декабре сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Орле четыре точки быстрого питания, где использовали мясо без необходимых ветеринарных документов.
Эти точки: "Тандыроff" и "Домашняя выпечка" на рынке "Развитие" (ул. Маринченко, 9А), а также шаурмичные "Тандыроff" и "Шаурма" (Космонавтов, 3). В меню этих заведений были шаурма, чебуреки, самса, пицца, манты и пирожки с колбасой.
В Россельхознадзоре предупреждают: употребление такой продукции может быть опасно для здоровья. Высок риск пищевого отравления и тяжелых инфекций.
Администрациям этих точек выдали официальные предостережения. Проверки продолжаются.