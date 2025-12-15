Главная » Новости



21:00, 15 декабря 2025 года В Орле заработали елочные базары Купить новогоднее дерево можно по 31 декабря.







В Орле с 15 по 20 декабря откроются 13 елочных базаров. Новогодние деревья можно будет купить до 31 декабря.



Торговые точки работают во всех районах города, там можно купить пихты, ели, сосны и лапник. Заплатить придется от 1000 рублей за метр.



Адреса базаров в Советском районе:



• Ул. 8 Марта, в районе д. №19;

• Ул. Октябрьская, в районе д. №120 и №60;

• Площадь Жукова;

• Наугорское шоссе, в районе д. №82.



Адреса базаров в Заводском районе:



• Комсомольская площадь, в районе д. №77;

• Ул. Комсомольская, в районе д. №356, 384, 78-б, 242;

• Ул. Саханская, в районе д. №2.



Адрес базара в Северном районе:



• Ул. Металлургов, в районе памятника "Металлург", он же "Алеша".



Адрес базара в Железнодорожном районе:



• Ул. Пушкина, в районе д. №20.





Елена Степовая





