В Орле заработали елочные базары

21:00, 15 декабря 2025 года
В Орле заработали елочные базарыКупить новогоднее дерево можно по 31 декабря.
В Орле с 15 по 20 декабря откроются 13 елочных базаров. Новогодние деревья можно будет купить до 31 декабря.
Торговые точки работают во всех районах города, там можно купить пихты, ели, сосны и лапник. Заплатить придется от 1000 рублей за метр.
Адреса базаров в Советском районе:
• Ул. 8 Марта, в районе д. №19;
• Ул. Октябрьская, в районе д. №120 и №60;
• Площадь Жукова;
• Наугорское шоссе, в районе д. №82.
Адреса базаров в Заводском районе:
• Комсомольская площадь, в районе д. №77;
• Ул. Комсомольская, в районе д. №356, 384, 78-б, 242;
• Ул. Саханская, в районе д. №2.
Адрес базара в Северном районе:
• Ул. Металлургов, в районе памятника "Металлург", он же "Алеша".
Адрес базара в Железнодорожном районе:
• Ул. Пушкина, в районе д. №20.
Елена Степовая
