Главная » Новости



19:00, 15 декабря 2025 года Орловские госавтоинспекторы отвезли к врачам проглотившую инородный предмет девочку В чрезвычайных ситуациях патрульные отвозят людей в больницы на служебных машинах.



Фото: УМВД России по Орловской области

Старшие лейтенанты полиции Никита Ларин и Юрий Тимофеев помогли экстренно доставить к врачам девочку, проглотившую инородный предмет. К патрульным во время их дежурства на трассе М-2 "Крым" подъехала машина, водитель которой и рассказал полицейским о беде.



Сообщив о случившемся дежурному, Никита Ларин и Юрий Тимофеев пересадили ребенка и маму в служебную машину и с мигалками поехали в Орел. В кратчайшие сроки девочку довезли до больницы и передали в руки врачей.





Артем Ежаков





