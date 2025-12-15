Орловские госавтоинспекторы отвезли к врачам проглотившую инородный предмет девочку
В чрезвычайных ситуациях патрульные отвозят людей в больницы на служебных машинах.
Фото: УМВД России по Орловской области
Старшие лейтенанты полиции Никита Ларин и Юрий Тимофеев помогли экстренно доставить к врачам девочку, проглотившую инородный предмет. К патрульным во время их дежурства на трассе М-2 "Крым" подъехала машина, водитель которой и рассказал полицейским о беде.
Сообщив о случившемся дежурному, Никита Ларин и Юрий Тимофеев пересадили ребенка и маму в служебную машину и с мигалками поехали в Орел. В кратчайшие сроки девочку довезли до больницы и передали в руки врачей.