Главная » Новости



15:00, 16 декабря 2025 года В Орле наградили хозяек лучших подворий Губернатор Андрей Клычков вручил победительницам конкурса "Ветеранское подворье" дипломы и денежные премии.



Фото: портал правительства Орловской области

15 декабря в администрации Орловской области наградили победительниц конкурса "Ветеранское подворье". Дипломы и денежные премии им вручил губернатор Андрей Клычков, сообщает региональный информационный портал.



Напомним, что в этом году лучшей стала Лидия Ушакова. Свое хозяйство в поселке Хорошевском Свердловского района она ведет с сыном, внуками и невесткой.



Второе место заняла победительница прошлого года Нарифа Шароева из села Архангельское Залегощенского района, третье – Галина Милинтеева из деревни Васильевка Знаменского района.



Все победительницы имеют большой скотный двор. Самый многочисленный – у Лидии Ушаковой. Это 10 голов крупного рогатого скота, 16 свиней, 27 кроликов и 85 голов птицы.



Напомним, что конкурс "Ветеранское подворье" проводится в регионе с 2013-го года. Департамент сельского хозяйства организует его с целью передачи опыта молодому поколению и расширения подворий в селах.





Артем Ежаков





