вторник 16.12.2025 15:16:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

15:00, 16 декабря 2025 года

В Орле наградили хозяек лучших подворий

Губернатор Андрей Клычков вручил победительницам конкурса "Ветеранское подворье" дипломы и денежные премии.

Фото: портал правительства Орловской области

15 декабря в администрации Орловской области наградили победительниц конкурса "Ветеранское подворье". Дипломы и денежные премии им вручил губернатор Андрей Клычков, сообщает региональный информационный портал.

Напомним, что в этом году лучшей стала Лидия Ушакова. Свое хозяйство в поселке Хорошевском Свердловского района она ведет с сыном, внуками и невесткой.

Второе место заняла победительница прошлого года Нарифа Шароева из села Архангельское Залегощенского района, третье – Галина Милинтеева из деревни Васильевка Знаменского района.

Все победительницы имеют большой скотный двор. Самый многочисленный – у Лидии Ушаковой. Это 10 голов крупного рогатого скота, 16 свиней, 27 кроликов и 85 голов птицы.

Напомним, что конкурс "Ветеранское подворье" проводится в регионе с 2013-го года. Департамент сельского хозяйства организует его с целью передачи опыта молодому поколению и расширения подворий в селах.


Артем Ежаков
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.