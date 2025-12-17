среда 17.12.2025 14:28:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
12:11, 17 декабря 2025 года

В Орле презентовали книгу писателя Владимира Ермакова "Недосказанное"

Она вышла уже после смерти автора.


Фото: архив

В читальном зале библиотеки имени Бунина в Орле состоялась презентация книги писателя Владимира Ермакова "Недосказанное". Она увидела свет после смерти автора.

Как отметили в библиотеке, "Недосказанное" - это монументальный труд, сборник философских размышлений. Автор с присущей ему глубиной рассуждает о сложных вопросах бытия, ответы на которые не лежат на поверхности, но важны для понимания. В книге через избранные фрагменты жизни раскрывается картина умонастроения творческого интеллигента, который пережил вместе со страной послевоенное возрождение, застой времен Брежнева и разрушительные последствия постсоветского периода.

Владимир Ермаков скончался 2 июля 2024 года в возрасте 75 лет. Он родился во Владимирской области, а в 1961 году переехал в Орел, где учился на историческом факультете пединститута. Затем он работал в Орловском краеведческом музее.

Владимир Ермаков удостоен звания Заслуженный работник культуры РФ. В 2011 году он стал лауреатом Горьковской литературной премии, а в 2015-м - лауреатом Всероссийского конкурса региональной прессы.


Эва Стасюлевич
