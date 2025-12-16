Главная » Новости



8:00, 16 декабря 2025 года Орловцев предупредили о фейковой странице главы поискового отряда "Сармат" Лже-профиль Олега Тютякина создан в Telegram.





Орловский поисково-спасательный отряд "Сармат" предупреждает жителей региона о фейковой странице своего главы Олега Тютякина в Telegram.

"Просим вас быть бдительными и не реагировать на сообщения от подозрительных аккаунтов. Берегите себя и свои данные!", – предостерегли в отряде. Все контакты на настоящие профили, связанные с ПСО "Сармат", можно найти в посте в "ВКонтакте" по ссылке.





Артем Ежаков





