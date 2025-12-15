Главная » Новости



17:50, 15 декабря 2025 года Штат поликлиники №3 Орла пополнился опытным нефрологом В медучреждение трудоустроилась Евгения Дубнякова.



Фото: поликлиника №3 города Орла

Штат поликлиники №3 Орла пополнился опытным нефрологом Евгенией Дубняковой. В сфере здравоохранения она трудится 35 лет, и за это время зарекомендовала себя врачом с глубокими знаниями в области диагностики и лечения заболеваний почек и мочевыделительной системы, рассказали в медучреждении.

"Это уникальный специалист, за плечами которого тысячи благодарных историй пациентов. Они отмечают ее невероятное терпение, чуткость и искреннюю заботу — каждому приходит ощущение, что находится в надежных и заботливых руках специалиста", — подчеркнули в поликлинике.





Артем Ежаков





