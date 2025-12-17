Главная » Новости



8:45, 17 декабря 2025 года В Орловское Полесье прилетели свиристели Ярких птиц запечатлел орловский фотограф Юрий Кащеев.



Фото: Юрий Кащеев

В декабре в Орловское Полесье прилетела стая свиристелей. Ярких птиц запечатлел орловский фотограф Юрий Кащеев.



Свиристели обычно обитают на севере, но с наступлением холодов отправляются на юг в поисках пищи.



Эти птицы известны своей прожорливостью. Они с удовольствием едят ягоды калины и рябины. Стая пернатых быстро опустошает деревья, оставляя после себя лишь голые ветки.







