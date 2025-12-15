Главная » Новости



16:30, 15 декабря 2025 года У православных орловцев продолжается Рождественский пост Он продлится до 6 января.



Фото: "Вести-Орел"

У православных верующих идет Рождественский пост. Он завершится 6 января — в день, когда родился Спаситель.



На протяжении сорока дней прихожане посещают службы, усердно молятся, совершают добрые дела, стараются не грубить и ограничивают себя в еде. Под запретом мясо, молочные продукты и яйца, но разрешена рыба. Священнослужители напоминают, что это не диета, а внутреннее смирение, помогающее встретить Рождество.

— Достичь тихой душевной радости, умиротворения, радоваться близким и даже врагам — вот к чему мы должны стремиться в конце поста, — отметил митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Юлия Опанасюк





