14:30, 15 декабря 2025 года На Александровском мосту в Орле ветер повалил несколько елей Береза рухнула рядом с домом №28 на улице Ленина.



Фото: Анастасия Мельникова

В Орле из-за сильного ветра повалило деревья. На Александровском мосту упали елки, а возле дома №28 на улице Ленина рухнула береза.



Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Непогода оставила свой след, затронув как городские пространства, так и частные территории. В парке Новая Ботаника вырвало с корнем несколько деревьев, но, к счастью, никто не пострадал. В Болхове натиска стихии не выдержала только что установленная новогодняя ель. Она была без игрушек и гирлянд.





Анна Вайсергисер





