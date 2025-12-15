Главная » Новости



11:23, 15 декабря 2025 года Атака БПЛА на Орловщину обошлась без повреждений и пострадавших Ночью над регионом сбили три беспилотника.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале о последствиях ночной атаки беспилотников. Над регионом сбили три дрона.

— Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, — отметил Клычков и поблагодарил защитников. Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию о сбитых дронах над Орловщиной. В ведомстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа.



Сергей Мерцалов





