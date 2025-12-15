понедельник 15.12.2025 16:30:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости

16:00, 15 декабря 2025 года

В Орловской области открылась обновленная Тимирязевская школа

На реконструкцию двухэтажного здания потратили 61 миллион рублей.

Фото: правительство Орловской области

В Колпнянском районе отремонтировали Тимирязевскую школу за 61 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Подрядчики обновили кровлю, цоколь и отмостку, установили молниезащиту. Для учеников с ограниченными возможностями сделали тактильную табличку и пандус с двумя платформами.

Внутри заменили инженерные сети, систему видеонаблюдения и улучшили пожарную безопасность. В классах установили пластиковые окна, новое напольное покрытие, спортивный и паркетный полы, двери и санузлы, включая адаптированные для инвалидов.

Также работают современные классы "Точка роста" и "Центр детских инициатив" с интерактивными досками.

Ремонт провели в рамках регионального проекта "Все лучшее - детям" и нацпроекта "Молодежь и дети".


Сергей Мерцалов
