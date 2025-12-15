Главная » Новости



16:00, 15 декабря 2025 года В Орловской области открылась обновленная Тимирязевская школа На реконструкцию двухэтажного здания потратили 61 миллион рублей.



Фото: правительство Орловской области

В Колпнянском районе отремонтировали Тимирязевскую школу за 61 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.



Подрядчики обновили кровлю, цоколь и отмостку, установили молниезащиту. Для учеников с ограниченными возможностями сделали тактильную табличку и пандус с двумя платформами.



Внутри заменили инженерные сети, систему видеонаблюдения и улучшили пожарную безопасность. В классах установили пластиковые окна, новое напольное покрытие, спортивный и паркетный полы, двери и санузлы, включая адаптированные для инвалидов.



Также работают современные классы "Точка роста" и "Центр детских инициатив" с интерактивными досками.



Ремонт провели в рамках регионального проекта "Все лучшее - детям" и нацпроекта "Молодежь и дети".





Сергей Мерцалов






