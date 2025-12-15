Главная » Новости



15:30, 15 декабря 2025 года В Мценске ежа привили от бешенства Вакцинация была плановой.



Фото: Управление ветеринарии Орловской области

В Мценске ветеринарный врач провел плановую вакцинацию ежа. Как оказалось, это домашний питомец, который содержится в семье, где есть дети.

— Бешенство представляет собой острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и являющееся абсолютно летальным для человека и животных. В связи с этим профилактическая вакцинация диких животных, потенциальных переносчиков вируса, является неотъемлемой частью комплексной системы мер по предотвращению возникновения и распространения бешенства, — сообщили в управлении ветеринарии по Орловской области. По сообщению начальника Центра ветеринарии города Мценска, после прививки ежик чувствует себя хорошо.





Анастасия Мельникова






